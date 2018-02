Disputa pela cadeira 31 inclui novatos e veteranos Há outros eternos candidatos à Academia Brasileira de Letras (ABL), que nutrem a ideia de ocupar as cadeiras do clube fundado por Machado de Assis em 1897. O paranaense Paulo Hirano, por exemplo, já se candidatou nove vezes. Para a vaga de Moacyr Scliar, morto em fevereiro, seria a décima candidatura, mas ele tentou uma estratégia diferente: "Não solicitei a inscrição na esperança de que a ABL tome a iniciativa de me convidar." As inscrições acabaram em 31 de março e Hirano também ficou de fora.