Disfarçado de Coringa, suspeito é morto por policial durante assalto

SÃO PAULO - Um policial militar matou um suspeito que usava uma máscara de Coringa, o vilão do Batman, na zona sul da capital paulista. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 23.

De acordo com a PM, o oficial sofreu uma tentativa de roubo na Rua Júlio Kazakevicius, na região de Cidade Dutra, por volta das 22h50. Ao perceber o assaltante armado, o policial reagiu.

Baleado, o suspeito morreu no local, antes da chegada do resgate. Com ele, os policiais encontraram uma arma de brinquedo.

O caso foi registrado no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).