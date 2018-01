''Discussões Urbanas'' avalia coleta seletiva

O caderno Metrópole lança amanhã a seção mensal "Discussões Urbanas". A ideia é analisar a fundo e propor soluções para problemas que interferem no dia a dia de São Paulo. Na primeira segunda-feira da série, o "Estado" vai abordar os gargalos do sistema de reciclagem de lixo e coleta seletiva da cidade, além de buscar soluções que deram resultados em outras partes do mundo. Para se ter ideia do tamanho do problema, São Paulo é a cidade que mais gasta com limpeza urbana no Brasil, mas, proporcionalmente, ainda fica atrás de quatro capitais brasileiras.