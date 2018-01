Discussão sobre concessão do Pacaembu esquenta

O debate sobre o futuro do Estádio do Pacaembu, iniciado há uma semana nas páginas do JT e no portal do estadao.com.br, também será realizado na Câmara de Vereadores de São Paulo. Após a Páscoa, a Casa irá formar uma comissão especial para analisar o assunto.

JT Debate - Pacaembu

Confira os prós, contras e notícias sobre o debate

Foi o vereador Dalton Silvano, do PSDB, que propôs a criação da comissão, que terá seis outros parlamentares. "A ideia é chamar a sociedade, ouvir o Corinthians, o pessoal do Viva Pacaembu e todos que tiverem algum envolvimento."

Os vereadores terão prazo de até 120 dias para apresentar um relatório com conclusões. "Mas podemos fechar o assunto em 30 dias. Vai depender de nossa agenda", diz Silvano. "O relatório servirá de base para a decisão da Prefeitura."

Ainda que o parecer da comissão seja favorável à concessão, não será simples o trâmite para fazer do Pacaembu o estádio do Corinthians. Além da resistência de parte da sociedade, a ideia tem inimigos dentro da própria Prefeitura.

O secretário de coordenação das subprefeituras, Andrea Matarazzo, é contra a parceria. "No que depender de mim, não vai ser possível", afirmou. O prefeito Gilberto Kassab não quis responder ao JT. Para o secretário de esportes Walter Feldman, o importante é o debate. "Se a população for contrária, depois ela não terá o direito de questionar o uso de recursos públicos para manutenção e melhorias do local."