Discurso diz que amor em SP é possível Logo no começo do discurso, o Fernando Haddad citou a festa organizada pelas redes sociais na Praça Roosevelt em 6 de outubro, cuja tema era "Existe amor em SP". Na visão do novo prefeito, as metrópoles não são lugares onde florescem o egoísmo. Pelo contrário. Haddad acredita que são nas metrópoles os lugares com mais potencialidade para florescer a solidariedade e o amor.