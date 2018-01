Discurso agrada ao eleitor principal: o governador Alckmin Na eleição para a reitoria e a vice-reitoria da USP, apenas um entre quatro concorrentes sairá derrotado das urnas em 19 de dezembro. Isso porque os votos de professores, funcionários e alunos definem uma lista tríplice a ser encaminhada ao governador Geraldo Alckmin. Cabe ao governador definir o reitor. Na eleição passada, o cientista Glaucius Oliva, mais votado, foi preterido pelo governador José Serra, que optou pelo segundo colocado, João Grandino Rodas. Por enquanto, apenas a chapa de Hélio Nogueira da Cruz parece ter atentado para esse detalhe, fazendo um discurso em consonância com as reclamações do governo paulista.