Disco de ouro de Milton Nascimento é roubado

A Polícia Militar conseguiu recuperar ontem à tarde o disco de ouro do cantor Milton Nascimento, roubado pela manhã da casa de seu pai, em Três Corações, no interior de Minas. Os enfermeiros do pai de Milton estavam na residência, mas não viram nada. Por meio de denúncia anônima, a polícia chegou ao ladrão, de 27 anos, que pretendia vender o objeto. O disco de ouro foi uma homenagem da gravadora ao artista pela venda de 100 mil cópias do álbum Miltons, gravado em 1988.