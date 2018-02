Dirigente do São Caetano será enterrado com irmão em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Os corpos do vice-presidente de futebol do São Caetano, Luiz de Paula, o Batata, de 55 anos, e do irmão dele, Adílson de Paula, de 47, serão velados e sepultados no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, nesta quarta-feira, 22. Os dois foram baleados na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, na tarde de ontem.

O vice-presidente do time estava com irmão em automóvel do clube quando um motoqueiro se aproximou e efetuou os disparos. Eles foram levados para o pronto-socorro da Vila Alpina, mas não resistiram aos ferimentos.

Adílson, que trabalhava como motorista do irmão no clube de futebol, levou um tiro no lado esquerdo do peito. A bala saiu do lado direito do corpo. A polícia ainda não sabe se o mesmo tiro atingiu Luiz, que só tinha uma perfuração do lado esquerdo do tórax.