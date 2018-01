Diretório do PT mantém por voto expulsão de Luiz Moura

Atualizada às 22h02

SÃO PAULO - O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) manteve nesta sexta-feira, 1º, em decisão unânime, a expulsão do deputado estadual Luiz Moura. Ele é citado em uma investigação do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, como suspeito de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). O parlamentar afirmou que vai recorrer.

A nova suspeita sobre ele foi revelada pelo Estado nesta semana. Na quinta, a executiva estadual do PT já havia dado o parecer. As lideranças estaduais foram cobradas pela cúpula do partido para que acelerassem o processo de expulsão, a fim de reduzir os impactos para a legenda nas eleições.

O caso de Moura deve ser visto como exemplo pelos petistas: o PT quer dar a entender que “não esconde malfeitos” e “corta na própria carne”.

Segundo o presidente estadual do partido, Emídio de Souza, a partir de agora Moura é considerado “ex-petista”. “É uma decisão unânime. As questões do PT devem ser decididas dentro dele”, afirmou.

O deputado estadual tenta reverter a situação na Justiça. Souza disse que, apesar de o ex-membro ter o direito de recorrer da decisão tanto na Justiça quanto no diretório nacional do partido, instância acima da estadual, decisões partidárias não devem ser judicializadas.