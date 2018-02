Diretora diz que 'para morar, 'tem de pagar'

O discurso foi gravado e veiculado pela Rede Brasil Atual. Ontem, a Sehab afirmou que a posição de Maria Cecília Sampaio não corresponde à posição da pasta e ressaltou que vai apurar o caso.

A secretaria ainda disse que já está prevista pelo governo municipal a entrega de um auxílio aluguel emergencial às famílias da favela, que pegou fogo no mês passado. Os atingidos também serão incluídos no Programa Parceria Social. A reportagem não conseguiu contato com a diretora.