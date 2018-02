Diretora da PRF acumula 30 pontos e perde CNH

Com menos de um mês à frente do cargo, a diretora em exercício da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice Nascimento Souza, teve de dar satisfações ao Ministério da Justiça, ao qual é subordinada, sobre a suspensão de sua carteira de habilitação pelo Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná, por ter acumulado 30 pontos.

A punição do Detran paranaense, conforme reportagem de anteontem do Fantástico, da TV Globo, foi por conta de infrações cometidas entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010. Ainda vale recurso, porque a pontuação tem validade de apenas um ano, a partir da data da infração. Em nota, Alice explicou que o veículo multado é de uso de toda a família e que a suspensão não lhe cria obstáculos para o exercício do cargo.