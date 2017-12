Diretor promete obra sem barulho após as 18h

O diretor do Palmeiras, José Cyrillo Júnior, garantiu ontem que após as 18 horas não haverá barulho de máquinas pesadas na obra da futura arena do clube na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O estádio começa a ser cercado por tapumes hoje, para ampliação da capacidade, de 30 mil para 45 mil pessoas. "Todo o trabalho mais pesado vai parar às 18h. Na medida do possível, vamos adotar regras para minimizar os transtornos", disse Cyrillo. Sobre os futuros shows e jogos, o diretor do Palmeiras afirma que não haverá impacto sonoro. "A arena será fechada e o barulho será menor que o de hoje."