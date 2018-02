Diretor do Sindicato dos Motoristas de Ônibus é assassinado

SÃO PAULO- O diretor do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo, José Carlos da Silva, conhecido como "o irmão", foi assassinado nesta sexta-feira, 12. Ele trabalhava na empresa Sambaíba, atuante na zona norte de São Paulo. De acordo com a PM, ele foi encontrado por volta das 20h, baleado, dentro de seu carro, um Polo prata. Encaminhado ao PS Cachoeirinha, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A assessoria afirmou não haver qualquer ligação entre a morte de Silva e as denúncias de corrupção envolvendo diretores do sindicato. No dia 25 de outubro deste ano, o diretor de base do Sindicato, Sérgio Augusto Ramos, foi assassinado a tiros por um motoqueiro, na zona sul. Ramos havia denunciado um suposto esquema de desvio de dinheiro envolvendo o presidente do sindicato, Isao Hosoji, e outros diretores.