Diretor de sindicato de ônibus é assassinado Diretor do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo, José Carlos da Silva foi morto a tiros na noite de sexta-feira. Ele trabalhava na empresa Sambaíba, que atua na zona norte da capital. Silva estava com amigos em uma padaria. Ao deixar o local com seu carro, um VW Polo prata, um motoqueiro encostou no veículo e disparou contra ele. Silva foi encaminhado ao Pronto-Socorro Cachoeirinha, mas não resistiu aos ferimentos. No dia 25 de outubro, outro diretor do sindicato, Sérgio Augusto Ramos, foi assassinado a tiros na zona sul.