Diretor de orfanato é acusado de abuso O diretor de um orfanato foi preso quarta-feira no Mandaqui, zona norte de São Paulo. O homem, de 39 anos, é acusado de abusar de internos, incluindo seus filhos adotivos, e foi preso ao tentar impedir que alguns prestassem depoimento na delegacia. A denúncia foi feita pela companheira do acusado na segunda-feira. O delegado responsável pelo inquérito ouviu na terça vítimas que confirmaram as denúncias.