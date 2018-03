Dirceu Rodrigues Alves Júnior

1.Em época de chuvas, é melhor deixar o carro em casa e tentar ir de metrô ou ônibus? As chuvas de verão são repentinas e de grandes volumes. Por isso, recomendamos deixar o carro em casa e buscar outra alternativa.

2. Quais cuidados especiais tenho que tomar com meu carro nessa época? Jamais tentar atravessar águas paradas ou alagamentos.

3. Como evitar os acidentes de trânsito durante as chuvas? No piso escorregadio, a aquaplanagem são os maiores responsáveis por colisões. O desconhecimento de como proceder nessas condições aumentam o índice de acidentes. É necessário que o motorista seja treinado para essas condições adversas, como chuva e neblina.

4. O que devo fazer se meu carro ficar preso por causa de um alagamento? Jamais invadir esse espaço. É uma condição insegura, já que você não sabe o nível da água e os obstáculos que poderão estar no caminho. O veículo pode se danificar ou você pode se contaminar com alguma doença, Dê ré, procure colocar o veículo no ponto mais alto que puder.

5. Caso meu carro tenha algum problema em uma rua alagada, posso pedir indenização à Prefeitura? Pode. Mas até conseguir, será um percurso longo e de insucessos.