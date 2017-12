Dique para bairro alagado pode atrasar A região do futuro parque já ficou conhecida nacionalmente pelas enchentes que deixaram alagado por semanas o bairro Jardim Romano, no verão passado. Como solução, Estado e Prefeitura definiram a construção de um dique de 1.400 metros com um canal e um pôlder para escoar a água do Rio Tietê. Sobre o dique, de 14 metros de largura, ficará a estrada que circundará o parque, o passeio para pedestre e a ciclovia. Kassab ontem admitiu que o dique, previsto para o fim do ano, pode atrasar.