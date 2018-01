Dinheiro nunca foi problema; aplicação que era errada

Hoje, a população amadureceu e chegou à conclusão de que quer trabalhar de maneira mais rápida. E a maneira mais rápida é o metrô. Todo mundo dizia há alguns anos que paulistano não usava metrô - balela, só não usava porque não tinha. A Linha 4-Amarela está deixando isso muito claro. Dinheiro nunca foi problema, mas ele sempre havia sido aplicado errado. O bordão que sempre repito é que "quem planta asfalto, colhe congestionamento", e estamos plantando asfalto há 35 anos.

Como os governantes estão sempre atrás da aprovação popular, essa mudança de mentalidade acarreta uma mudança nas políticas públicas. É preciso elogiar esse planejamento e vontade política do governador, mas também devemos deixar claro que a situação podia ser ainda melhor. Barcelona, quando foi preparar-se para a Olimpíada, fez 81,3 km de metrô em 5 anos, com um preço bem mais barato do que fazemos aqui em São Paulo. Enquanto isso, o governo estadual ainda vai gastar R$ 24 bilhões com Rodoanel, a Prefeitura quase R$ 4 bilhões com o túnel da Roberto Marinho e o governo federal mais de R$ 30 bilhões com o trem-bala. Já que está sobrando, podiam colocar esse dinheiro no metrô. A população agradeceria.

ESPECIALISTA EM TRANSPORTE