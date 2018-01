Dinheiro falso tinha inscrição 'três patetas' O policial que escapou na viatura do Deic pensou que levava R$ 17 mil. Não sabia que o bolo de notas que lhe foi entregue pela vítimas da extorsão era na verdade o chamado paco - o bolo de notas falsas em que apenas as a primeira e a última são verdadeiras. No caso, eram duas notas de R$ 50,00. As cédulas falsas tinham as inscrições "sem valor" e "três patetas".