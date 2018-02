Dinheiro da ADA e homens do CV fazem facções se unirem

Em conversas supostamente costuradas em bailes funk e em reuniões, traficantes teriam acertado que o CV cederia homens à Rocinha e a ADA financiaria a resistência à polícia no Complexo do Alemão, conjunto de 18 favelas onde fica a "sede" do CV. As informações foram recebidas pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança. De acordo com os relatórios, as negociações entre as facções teriam se intensificado após a inclusão, em outubro, do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele é um dos chefes do CV.

Paralelamente a isso, as declarações do governador Sérgio Cabral (PMDB) de que a Rocinha seria uma das próximas a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) - após o ataque ao Hotel Intercontinental, em São Conrado, em agosto - acionou o alerta na ADA. "O CV está sem dinheiro, mas tem muito traficante à disposição. A ADA tem muito dinheiro e pouca gente para uma resistência. Esses fatores facilitam a união", disse um policial da inteligência.

As atenções da Secretaria de Segurança, no entanto, estão voltadas para a Vila Cruzeiro, na Penha. Vizinha do Complexo do Alemão, na zona norte, é o esconderijo do traficante Fabiano Atanazio da Silva, o FB. Ele seria o homem responsável por colocar em prática os ataques planejados por Marcinho VP no presídio. Essa informação foi classificada pela subsecretaria como A1, ou seja, a mais confiável e importante na escala de investigação. "Recebemos informações de todo o tipo e de todos os níveis, mas a considerada mais confiável e importante é a de que o FB é quem está colocando em prática as ordens do Marcinho VP", afirmou o policial.