Diminui consideravelmente a lentidão nas rodovias em SP

No sentido litoral, a Anchieta apresenta tráfego normal. A Imigrantes tem tráfego intenso em toda sua extensão, porém não há pontos de parada. A Rodovia Padre Manuel da Nóbrega também tem tráfego intenso na região da Baixada Santista, no sentido oeste da via.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As rodovias Mogi-Bertioga, Tamoios e Rio-Santos apresentam tráfego intenso de veículos, mas o trânsito flui bem e sem pontos de parada. O motorista deve apenas ficar atento na região da serra que registra pontos com neblina e garoa.

O corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto tem tráfego lento por excesso de veículos do km 14 ao 25 e do km 120 ao 130, no sentido Rio de Janeiro.

No sentido interior, a Rodovia dos Bandeirantes registra apenas 2 quilômetros de lentidão, na altura do km 39, devido ao trevo do pedágio. A Rodovia Castelo Branco está congestionada dentre os quilômetros 20 ao 26, também no sentido interior. As rodovias Anhanguera e Raposo Tavares não tem mais pontos congestionados.

A Rodovia Presidente Dutra apresenta lentidão apenas entre os quilômetros 222 e 220 no sentido Rio de Janeiro, na região de Guarulhos. A Rodovia Régis Bittencourt ainda tem 8 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba, do km 329 ao 337, na região de Juquitiba, antes do início da Serra do Café.

Atualizada às 18h25.