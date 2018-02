Dilma veta projeto que transferia alvará de táxi A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que previa a transferência do alvará de taxista para herdeiros, no caso de morte do titular. A decisão saiu publicada ontem no Diário Oficial da União. O texto afirma que os dispositivos do substitutivo aprovado no início do mês pelo Senado "atingem a competência reservada aos municípios" pela Constituição Federal. O sindicato paulista de taxistas aprovou a sanção.