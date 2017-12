Dilma sugeriu diálogo com Rio e Minas Gerais

Ontem, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que durante a reunião o governador Geraldo Alckmin apresentou estudos de projetos de duas barragens para "trabalhar a segurança hídrica" do Estado. Na reunião, ainda segundo Izabella Teixeira, o governador "fez uma avaliação da situação, mostrou a estratégia de trabalho" e a presidenta Dilma Rousseff "pediu que nós, da área técnica, avaliássemos os números e o que é viável". A presidente falou ainda da necessidade de se conversar com os governos de Minas e do Rio, pois um dos projetos prevê captação de água na bacia do Rio Paraíba do Sul, que corta os dois Estados.

Segundo a ministra Izabella, o governador Geraldo Alckmin apresentou "um conjunto de investimentos previstos pelo governo de São Paulo, que se prepara para trabalhar a segurança hídrica do Estado". Depois de informar que a reunião no Planalto foi apenas de exposição, quando mostrou sua estratégia de trabalho, contou que pediu à ANA que "avaliasse esses números". "E vamos seguindo dialogo com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais."