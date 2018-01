Dilma promete apoio para êxito da Expo 2020 A delegação do Bureau Internacional de Exposições (BIE), que visita o País para avaliar a candidatura de São Paulo a sede da Expo 2020, foi recebida ontem pela presidente Dilma Rousseff, em Brasília, com o prefeito Fernando Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Dilma prometeu dar suporte para o êxito do evento. Anteontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aderiu à candidatura.