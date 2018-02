Dilma: 'País já tem os recursos contra a seca' Em um dia nublado que começou com chuva tímida, a presidente Dilma Rousseff inaugurou ontem uma adutora de algodão no município de Malhada (BA) com o discurso de que o País tem "todos os recursos para enfrentar a seca". "Não controlamos o clima, mas podemos garantir que a gente tenha instrumentos para que, quando não chover, tenha água estocada", afirmou a presidente.