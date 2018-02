Dilma oferece linha especial do Minha Casa Minha Vida Os desabrigados pelo incêndio em Heliópolis serão beneficiados por uma linha especial do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Em telefonema ao prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), a presidente Dilma Rousseff garantiu ontem o socorro às vitimas. Em nota oficial divulgada à noite, Dilma se solidarizou com as famílias das vítimas nesse "momento de dor".