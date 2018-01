Dilma diz que Pronatec é saída do Bolsa Família A presidente Dilma Rousseff defendeu nessa quarta-feira, 2, a educação como a principal porta de saída do programa Bolsa Família. Criticada constantemente pelo senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à presidência em 2014, por não dar oportunidades para que as pessoas não dependam mais do programa, Dilma respondeu ontem em uma entrevista a rádios do Rio Grande do Norte, onde esteve para a formatura de 4,5 mil alunos do Programa Nacional de Ensino Técnico (Pronatec).