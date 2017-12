Dilma diz que assédio no transporte público 'envergonha sociedade'

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff usou a conta pessoal no Twitter para condenar os casos de assédio sexual no transporte público. Reportagem do Estado publicada nesta sexta-feira, 21, informou que a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom) registrou 22 casos de abusos no Metrô de São Paulo e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre janeiro e a última quarta-feira. Nesta sexta, mais um caso foi registrado na Delpom, totalizando 23 ocorrências.

"A ação de criminosos que assediam e abusam de mulheres em ônibus, trens e metrôs envergonha a nossa sociedade", escreveu Dilma na rede social. "É uma triste coincidência que, no mês em que se celebra o Dia da Mulher, nos deparemos com onda de crimes de assédio sexual no transporte público."

Segundo Dilma, apesar dos avanços no combate à violência doméstica, por meio da lei Maria da Penha, o País ainda enfrenta "outros tipos" de violência contra a mulher.

"Venho pedir às vítimas que não se intimidem em denunciar. E às polícias que não se omitam em combater a prática. O Brasil de hoje não comporta mais qualquer tipo de violência contra a mulher", disse a presidente.