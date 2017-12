Dilma comemora 1 mi de contratos do Fies A presidente Dilma Rousseff afirmou ontem, na cerimônia de celebração de 1 milhão de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em São Paulo, que o diploma de curso superior melhora para as pessoas e para o País as condições de disputa do mercado de trabalho. "A frustração de cursar universidade está sendo superada e há a busca de uma situação melhor de emprego", disse a presidente.