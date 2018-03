Dilma anuncia construção de 6 mil casas para vítimas Na mesma solenidade em que construtoras formalizaram a doação de 2 mil casas para vítimas da região serrana, a presidente Dilma Rousseff anunciou ontem a construção de outras 6 mil unidades habitacionais. As casas e os apartamentos subsidiados pela União serão financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e os beneficiados com renda familiar de até três salários mínimos serão dispensados do pagamento de R$ 50 mensais. Dilma anunciou que o governo federal vai financiar o mapeamento das áreas de risco em cidades do País.