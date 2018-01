Dieta líquida para curar a ressaca do carnaval

O mix de uva e água de coco do Aloha Sucos hidrata e repõe sais minerais. Além da gostosa fórmula para combater a ressaca, a casa também prepara outras misturas refrescantes, como o ‘Siriúba’, feito com manga e gengibre (R$ 5, cada, no copo de 500 ml). R. São Benedito, 50, Vila, Ilhabela, (12) 3896-5056. 9h/0h. Cc.: D, M e V.

Para hidratar o corpo e repor as energias perdidas nos dias de folia, experimente a vitamina mista da Companhia do Suco, feita com maçã, banana, morango e mamão (R$ 5, 500 ml). As frutas podem ser batidas com leite ou com suco de laranja. Pça. Antonio Argino, 42, lj. 7, Centro, São Sebastião, (12) 3892-5153. 8h/19h.