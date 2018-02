Dicas práticas para a nova dona de casa não se dar mal

Entre as dicas, jeitos práticos de deixar a casa sempre com cara nova. "O ideal é ter pelo menos três capas de edredons. Ela pode ser lavada a cada 15 dias na máquina. É um jeito de mudar a decoração do quarto e aumentar a vida útil do edredom, que deve ser de pluma de ganso. Ele é termoestável, ou seja, não faz ninguém ferver embaixo das cobertas."

Uma vez por mês, o colchão, segundo ela, deve ser virado (de lado) e girado. "O pé deve ir para a cabeça e vice-versa." Isso é importante para que o colchão não crie ondulações com os anos de uso. "Ele se desgasta por igual e não dá dor no corpo."

Quanto aos lençóis, devem ser trocados uma vez por semana. "Mas, a cada três dias, o travesseiro deve ganhar fronha limpa. Ela fica suja mais rapidamente que o lençol por causa do contato com maquiagem ou mesmo por causa do cabelo."