Dicas para proteger a bike

2. Use a trava na roda traseira e no quadro. O cabo de aço pode ser passado na outra roda e no quadro - se o selim sai facilmente, prenda-o também.

3. Use bicicletários. Na falta deles, procure postes mais finos e grades onde a U-lock possa ser usada. Evite locais muito vazios e mal iluminados.

4.Acessórios, como luzes e velocímetro, devem ser retirados. E, para bikes de mais de R$ 5 mil, há a opção do seguro. Mas a apólice só cobre casos de assalto (com uso de força).