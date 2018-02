Dicas para economizar água em casa

1. Cinco minutos de banho são suficientes para higienizar o corpo. A economia é ainda maior se, enquanto se ensaboar, a pessoa fechar o registro. A ducha aberta por 15 minutos consome 135 litros de água. Em cinco minutos de banho, o consumo pode cair para 45 litros.

2. Na hora de lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida com esponja e sabão. Só então abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem de ser lavado e abra a torneira novamente para enxágue. Lavar a louça com a torneira meio aberta por 15 minutos gasta 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar a 20 litros.

3. No jardim, use um regador para molhar as plantas em vez de utilizar a mangueira. Ao molhar as plantas durante dez minutos, o consumo de água pode chegar a 186 litros. A rega durante o verão deve ser feita de manhã ou à noite, o que reduz a perda por evaporação. A economia pode chegar a 96 litros.