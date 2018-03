Dicas para aproveitar as liquidações

Foi dada a largada para as liquidações de início de ano. Os descontos chegam a 70% e o preço é uma grande tentação - mesmo para o consumidor que não precisa do produto, mas não resiste. "A pessoa leva porque está barato e às vezes se arrepende depois", diz Lilian Glaisse, de 31 anos, publicitária e autora do blog Achados do Dia, uma das quatro especialistas ouvidas pelo Estado para dar dicas de como se dar bem em um saldão.

Lista. Lilian diz que é preciso ter foco ao entrar em uma loja. "Tenho uma lista de coisas que preciso grudada na porta do meu armário", conta a publicitária. "Sempre que me visto e sinto falta de uma peça, anoto ali." Quando chega a uma loja, ela já sabe o que quer, nem olha o resto.

A publicitária diz que a maioria de suas roupas foi comprada em bazares, liquidações e brechós. Dificilmente ela compra peças de coleções recém-chegadas às lojas. "Prefiro esperar. Há looks que viram uniforme do paulistano, como foi o caso do lenço palestino. Daí, não dá." Lilian compra depois do lançamento ser incorporado pelos consumidores e de ter certeza de que vai usá-lo. "Aí já é hora da promoção e acabo pagando menos", afirma.

Básico. "O ideal é partir para peças básicas, como um blazer e uma calça skinny, de cores neutras, para ser atemporal", diz a estilista Raquel Davidowicz, da grife Uma. Mas para aproveitar essa dica é preciso ir à loja no início da promoção, quando há mais artigos desse tipo. No fim, quando os descontos aumentam ainda mais, as peças básicas se tornam raras. "A loja precisa vender tudo para dar lugar às peças da nova coleção."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De olho no inverno. Outra dica é comprar roupas que servirão no inverno. "Basta adaptar e saber o que continua em alta. No verão, um vestido de estampa de bicho, por exemplo, vai bem com sandália. No inverno, com meia-calça, bota e casaco", diz Regina Almeida, coordenadora de estilo da Lucy in the Sky.

Descontos. Seja comprando roupas ou outros produtos, "a regra básica do comércio é negociar sempre", diz Cynthia Marzola, de 49 anos. Ela é dona da Raízes Design, loja especializada em móveis de madeira de demolição e reflorestamento. "Não é feio pedir desconto. Isso é comum, e quanto mais dinheiro tem o cliente, mais desconto pede. Muitas vezes dou." O lojista, diz, determina o preço pensando na margem de negociação. "Tem de pedir."

BRETON: ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 820, JARDINS, TEL.: (11) 3062-5052

LUDIQUE ET BADIN: ALAMEDA TIETÊ, 150, JARDINS, TEL.: (11) 3081-8124 CARINA DUEK: RUA OSCAR FREIRE, 736, JARDINS, TEL.: (11) 2359-5972

FK COLLECTION: RUA PAIS DE ARAÚJO, 113, ITAIM-BIBI, TEL.: (11) 3073-1183 DVF: SHOPPING IGUATEMI, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232, JARDINS. TEL.: (11) 3034-4720

DIVINO ESPAÇO: ALAMEDA JAUAPERI, 45, MOEMA OU WWW.DIVINOESPAÇO.COM.BR FERRI: SHOPPING HIGIENÓPOLIS, AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 618, HIGIENÓPOLIS, TEL.: (11) 3823-2578 MARLENE: RUA OSCAR FREIRE, 673, JARDINS. TEL.: (11) 2832-7000 UMA: RUA GIRASSOL, 273, VILA MADALENA, TEL.: (11) 3813-5559 RAÍZES DESIGN: ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 276, JARDINS, TEL.: (11) 2597-3084 LUCY IN THE SKY: SHOPPING IGUATEMI, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232, JARDINS, TEL.: (11) 3815-9609 SMALL GIFT PRESENTES: TEL.: (11) 3297-8631 (VISITAS AGENDADAS)