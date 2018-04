Como no preparo do café, a água do chá nunca deve ferver. Também não se deve misturar água e chá na panela que vai ao fogo. Se for chá branco ou verde, a água deve ser adicionada quando estiver a 80°. Sobre o preto, deve estar em 95°.

Chá de sachê

Prefira o incolor, que não é tóxico e permite ver o conteúdo.

Infusão

Chá branco deve ficar durante 5 minutos em infusão; o preto, 4 minutos, e o verde, de 2 a 3.