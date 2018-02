Diarista grávida cai do 10º andar de prédio e sobrevive sem nenhuma fratura A diarista Daiane Beatriz Maciel, de 25 anos, grávida de dois meses, caiu do 10.º andar de um prédio no centro de Florianópolis, na quinta-feira. Ela sobreviveu porque a queda foi amortecida por uma árvore da casa ao lado do edifício (foto). Daiane está em observação no Hospital Celso Ramos. Ela e o bebê passam bem.