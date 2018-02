Diárias de PMs em hotel estão sob suspeita A Prefeitura do Guarujá foi denunciada por pagamento irregular de diárias de hotel para os policiais que realizaram a Operação Verão em 2009. Segundo ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o hotel Morada do Mar recebeu R$ 430 mil por 4.420 diárias. As apurações do MP constataram, no entanto, que o número de diárias usadas foi de 2.266 diárias, o que causou prejuízo de R$ 200 mil aos cofres públicos. A prefeitura alegou que o MP só considerou quartos ocupados - e não o número de ocupantes.