Diária de aluguel no litoral está menor Os turistas que escolheram o litoral de São Paulo para passar os feriados de Finados e Proclamação da República pagarão até 42,5% menos pela diária de uma casa ou apartamento em relação ao feriado passado, o de Nossa Senhora Aparecida. A comparação foi feita com base no levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) divulgado ontem. Em 15 comparações possíveis entre apartamentos e casas, os feriados de 2 e 15 de novembro apresentaram os menores preços em dez.