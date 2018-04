Diagnóstico será usado para definir podas na cidade

No ano passado, mais de 250 árvores de médio e grande portes caíram sobre a rede nos meses de junho e julho. O número é considerado alto e atípico, já que no inverno chove menos. Mas comprova que falta manutenção adequada das espécies. Atualmente, a Prefeitura demora cerca de seis meses para atender a um pedido de poda.

De acordo com o vice-presidente de operações da Eletropaulo, Sidney Simonaggio, a pesquisa ainda servirá como "ferramenta fundamental no planejamento e replanejamento da arborização urbana do bairro". A expectativa é de que o mesmo estudo possa ser levado a outras regiões. / A.F.