Dia Nacional do Choro e musical sobre os Beatles marcam esta quinta; programe-se

Nesta quinta-feira, 23, comemora-se o 'Dia Nacional do Choro'. Em São Paulo, o projeto Hora do Choro preparou várias atrações pela cidade. Estão programadas apresentações no Centro Cultural da Juventude (CCJ), no vão livre do Masp entre outros. Programe-se.

