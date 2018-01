Dia fica com tempo fechado e garoa na capital paulista

O dia começou com céu encoberto, temperatura na casa dos 15ºC e visibilidade reduzida por névoa úmida em alguns bairros e aeroportos da capital nesta quinta-feira, 30. Entre muitas nuvens, o sol deve aparecer timidamente, mas a temperatura máxima não deve ultrapassar os 20ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Com o afastamento da frente fria em direção ao oceano os ventos que sopram do mar deixam o tempo nublado e com possibilidade de ocorrência de chuviscos e chuva leve e isolada, principalmente no Leste paulista.

Nos próximos dias o tempo melhora gradativamente e a condição para a ocorrência de chuvas diminui. Na sexta-feira, 31, o tempo permanece com muitas nuvens, chuvas rápidas e isoladas e temperaturas que não ultrapassam os 20ºC.

No final de semana, o sol predomina e as temperaturas sobem, com máxima prevista de 25ºC. As chuvas rápidas e isoladas devem ser registradas principalmente na faixa leste do Estado, que inclui a região metropolitana de São Paulo.