Dia é de sol e calor na capital, mas frente fria chega na sexta

O sol aparece firme durante toda esta quinta-feira, 6, na capital paulista e a temperatura deve chegar aos 29ºC durante a tarde. No entanto, uma nova frente fria passa pelo oceano e traz nuvens para São Paulo a partir da sexta-feira, 7.

Apesar da frente fria, o sol ainda aparece com muitas nuvens e as temperaturas sobem. Na sexta, a máxima cai um pouco e chega aos 25ºC na cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).