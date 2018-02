Dia dos Namorados: Força Tática vai reforçar patrulhas O patrulhamento de bares e restaurantes será feito também pela Força Tática durante o fim de semana do Dia dos Namorados. O arrastão na pizzaria da zona oeste da capital motivou a Polícia Militar a dividir o foco do efetivo que hoje é destinado preferencialmente à proteção de caixas eletrônicos, por causa da onda de roubos que conta até com a participação de integrantes da corporação. "Com certeza, os restaurantes estarão cheios. Como a Força Tática já tem atuado no horário noturno, então fará também essa proteção", afirma o capitão Cleodato Moisés do Nascimento, do Comando de Policiamento da Capital. Segundo ele, o patrulhamento dos caixas não será afetado.