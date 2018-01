A temperatura mínima na capital paulista chegou ontem a 16,8°C durante o dia. A marca iguala a do dia 1.°, quando foi registrada a temperatura mais baixa do ano para o horário. Segundo a Climatempo, uma massa polar vinda de sudeste foi a responsável pelo frio intenso. A previsão era de que as temperaturas baixassem ainda mais durante a madrugada. Hoje, a máxima durante o dia deve ser de 19,8ºC.