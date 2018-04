Dia do Trabalho terá shows e festas de sindicatos em SP

No feriado deste sábado, 1, a celebração do Dia de Trabalho terá shows, atos religiosos e encontros políticos promovidos pelas centrais sindicais na cidade de São Paulo e região metropolitana. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realiza no Memorial da América Latina uma feira gastronômica, com lançamento de livros e shows de Milton Nascimento e Carlinhos Brown, além de outros.

Em São Bernardo, a Central também promove um evento, no Paço Municipal. O presidente Lula e os pré-candidatos Dilma Roussef (à presidência) e Aloísio Mercadante (ao Estado) estarão presentes.

A Força Sindical inicia as comemorações às 7h e tem uma série de shows programados, na Praça Campo de Bagatele, zona norte de São Paulo.

A seguir, confira mais informações sobre os eventos que acontecem neste sábado

CUT - SÃO PAULO

Tema: ‘Unidos pela integração regional, trabalho decente, contra o neoliberalismo e xenofobia’

Local: Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo

Horário: a partir das 10 horas

Principais atrações: Raíces da America (banda brasileira), o cubano Fernando Ferrer, Milton Nascimento e Carlinhos Brown

CUT - SÃO BERNARDO

Tema: ‘Solidariedade e o Trabalho Decente’. Convidados podem contribuir com 1 kg de alimento

Local: Paço Municipal de São Bernardo, centro

Horário: a partir das 11 horas

Principais atrações: Frank Aguiar, Art Popular, João Bosco & Vinicius, Eduardo Costa e outros

Autoridades presentes: presidente Lula, e os pré-candidatos Dilma Rousseff (à presidência) e Aloísio Mercadante (ao Estado)

FORÇA SINDICAL

Tema: ‘Reduzir a jornada e ampliar direitos’

Local: Praça Campo de Bagatelle, zona norte de São Paulo

Horário: das 7h às 18h

Principais atrações: Chitãozinho & Xororó, Daniel, KLB e outros. Também haverá sorteio de 19 carros e um apartamento

Autoridades presentes: o presidente Lula, o prefeito Gilberto Kassab, Dilma Rousseff, Aloísio Mercadante, Michel Temer, Carlos Lupi, Geraldo Alckmin