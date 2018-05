Dia do Trabalho: confira o que abre e o que fecha no feriado em SP

Devido ao feriado do Dia do Trabalho nesta terça-feira, 1°, alguns serviços públicos serão alterados na cidade de São Paulo. Confira abaixo como fica o horário de funcionamento dos órgãos e se programe.

Trânsito. Tanto nesta segunda-feira, 30, como na terça-feira de feriado, o rodízio municipal de veículos está suspenso, inclusive de veículos pesados, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As demais restrições para caminhões (ZMRC) e ônibus fretados (ZMRF) continuam valendo normalmente. O rodízio volta a funcionar a partir das 7 horas de quarta-feira, 2.

No feriado, o estacionamento rotativo Zona Azul funciona de acordo com os horários de ativação dispostos nas placas indicativas.

Saúde. Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as AMAs funcionarão normalmente na terça-feira. As AMAs Especialidades, UBS Integrais e unidades da Rede Hora Certa estarão fechadas, assim como os Ambulatórios de Especialidades e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Poupatempo. Na terça-feira, todas as unidades estarão fechadas e voltam a funcionar na quarta-feira. O Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e no Messenger, no Facebook.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, e endereços dos postos.

Procon. As audiências, o setor administrativo, a Ouvidoria, o atendimento telefônico (151) e o atendimento eletrônico não funcionarão nesta segunda-feira nem na terça-feira. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera estarão abertos normalmente nesta segunda-feira, das 7 horas às 19 horas e não funcionarão na terça-feira.

Bancos. As agências bancárias não funcionarão nesta terça-feira.