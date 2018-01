Dia de jogo. Prepare-se para trânsito às 14 horas

No jogo de estreia do Brasil, dia 15 - ocorrido no mesmo horário -, o congestionamento atingiu 203 quilômetros meia hora antes da partida - o segundo maior registrado pela CET neste ano.

Rodízio e ônibus. Não há previsão antecipada para suspensão de Zona Azul e rodízio de veículos - embora nos últimos jogos do Brasil, o rodízio da tarde tenha sido suspenso. O telefone da CET para informações é 1188.

O transporte público terá funcionamento especial - duas horas antes e duas horas depois do jogo, trens, metrô e ônibus operam em ritmo de horário de pico. Nos últimos jogos, no entanto, passageiros reclamaram da dificuldade de encontrar ônibus pouco antes do início da partida.

VEJA O QUE MUDA

Bancos

Funcionam até as 14 horas

Saúde

Samu, AMAs, serviços de emergência e pronto-socorros funcionam normalmente. Unidades básicas de saúde, AMEs, serviços de agendamento e vacinação, até as 14 horas

Poupatempo

Funcionam no horário normal

Escolas públicas

Aulas suspensas à tarde

Parques municipais

Funcionam normalmente

Correios

Agências até as 15 horas

Shoppings

Lojas fecham meia hora antes e reabrem meia hora depois.

Praça de alimentação: normal

Bibliotecas municipais

Funcionam até as 14 horas