Dia das Crianças terá atividades para todos os gostos na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Neste Dia das Crianças, a Região Metropolitana de São Paulo terá diversas atividades, muitas delas gratuitas, que prometem agradar aos pequenos e aos adultos. Música, teatro e atrações lúdicas são opções para as famílias que não viajarem neste sábado, 12. A previsão é de sol forte neste fim de semana na capital. O sábado terá máxima de 28ºC e o domingo, de 29ºC, segundo a Climatempo - portanto, é bom caprichar na hidratação das crianças.

Entre os destaques, estão os shows em espaços abertos do programa Cultura Livre SP. Um dos principais nomes da Nova MPB, a cantora Tiê subirá ao palco do Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista. Mãe de duas meninas, ela levará um repertório voltado para o público infantil e se apresenta às 11h.

O Sesc terá atividades em várias unidades da Grande São Paulo, inclusive com atrações internacionais, como a instalação "O caminho do som", do espanhol Julio Lúcio.

A programação musical contará com a presença de André Abujamra. Com o show "Arca de Noé", ele canta poemas de Vinícius de Morais feitos para crianças. O músico, que já foi da banda Karnak, estará no Sesc Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

Os cearenses da banda Cidadão Instigado, de indie rock, farão o show "Plunct, plact, Zuuum", baseado no seriado infantil da Rede Globo de 1983. A banda, que conta com o guitarrista Fernando Catatau, dará nova roupagem às canções que se tornaram clássicos com o programa.

Para os mais ligados em esportes, o Museu do Futebol também terá atividades especiais, em paralelo às suas exposições fixas. Jogos promovidos pelos monitores pretendem aproximar os jovens da história da bola e dos ídolos das quatro linhas.

Se a pedida é literatura, o Museu Brasileiro de Escultura (Mube) é uma boa opção, com contação de histórias e feira de troca de livros. O Mube ainda terá shows, oficinas de pipas e outras atividades.

Para quem preferir a diversão à moda antiga, o Memorial da América Latina, na Barra Funda, abrirá espaço para as brincadeiras de rua do passado, como bolinhas de gude, bolinhas de sabão, bambolê, bilboquê, bate figurinha, cama-de-gato, cinco-marias, passa-anel, quebra-moringa e pipas. Os brinquedos serão distribuídos no local.

Veja opções de programas para este sábado:

Sesc

Belenzinho

Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Cinema: Cinematografinho - Usanimada

Classificação: acima de 7 anos

9h às 17h30

Grátis.

Dança: Brincos e folias - CIA. Balangandança

Classificação: livre

12h e 17h

Preços: R$ 8 (inteira), R$ 4 (meia)

Música: Meu primeiro amor - Hélio Ziskind canta Nara Leão - Repertório do disco para crianças lançado pela cantora em 1975

18h

Preços: R$ 20 (I), R$ 10 (M)

Bom Retiro

Alameda Nothmann, 185

Cinema: Cinematografinho - Usanimada - Acima de 7 anos

10h às 17h

Grátis

Música: A história do soldado - Direção musical e regência: Maury Buchala

Acima de 3 anos

12h

Preços: R$ 10 (I), R$ 5 (M)

Literatura: Contação de histórias:. "Tudobolô: O nome da fruta e outras histórias - Com Chico dos Bonecos

Grátis

15h

Cinesesc

Rua Augusta, 2075, Cerqueira César

Cinema: Oficinas - Núcleo de cinema de animação de Campinas

Livre

10h

Grátis

Cinema: Contos da noite 3D (sessão acessível)

Livre

11h

Grátis - Ingressos 1h antes

Cinema: Zarafa

Livre

13h

Grátis - Ingressos 1h antes

Consolação

Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Cinema: Pequeno dicionário de mirabolices infantis (Vídeo instalação): Angélica Valente Acima de 4 anos

10h às 19h

Grátis

Teatro: A pulga do arquiteto - CIA. Linhas aéreas

Acima de 4 anos

11h

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

Música: Concerto: Algodão doce - Casa da música

Classificação: entre 3 meses e 5 anos

15h

Preços: R$ 20 (I), R$ 10 (M)

Literatura: Sarauzinho - Curadoria: Giuliano Tierno de Siqueira e Ângela Castel Branco

Classificação: entre 7 e 12 anos

16h

Grátis

Interlagos

Avenida Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

Dança: Parquear - com Margô Assis, Renata Ferreira, Thembi Rosa e Kênia Dias

Livre

13h

Preços: R$ 7 (I), R$ 3,50 (M)

Dança: Oficina Parquear - Acima de 4 anos

14h

Preços: R$ 7 (I), R$ 3,50 (M)

Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Cinema: Quarto da Lalá

Livre

10h às 18h

Grátis

Artes visuais: Exposição. Athos Bulcão

Livre

10h às 18h30

Grátis

Teatro: Tum Tum - CIA. dos Pés Pequenos

De 3 meses a 3 anos

10h30 e 11h30

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

Artes visuais: Jardim de ar - Mauro de Souza

Livre

11h às 17h

Grátis

Dança: Poemas Cinéticos - Grupo Lagartixa na janela

Livre

Grátis

14h30

Circo: Se Romeu e Julieta - CIA. Lamala

Livre

Grátis

16h

Dança: Começar e cutucar: Vamos ver onde dá? - Grupo Dançaberta

Livre

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

20h

Itaquera

Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Cultura Digital: Piso - Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti

Acima de 5 anos

Preços: R$ 7 (I), R$ 3,50 (M);

9h às 17h

Música: Barbatuques em família

Livre

Preços: R$ 7 (I), R$ 3,50 (M)

15h

Osasco

Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores

Circo: Oficina - Circo crescer e viver

Para inscritos no programa Curumim da unidade

Grátis

10h

Cinema: Cinematografinho - Usanimada

Acima de 7 anos

Grátis

13h30 às 16h30

Circo: Porto - Circo crescer e viver

Livre

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

17h

Pinheiros

Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Dança: Emquanta! - Núcleo Quanta

Acima de 3 anos

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

15h e 17h

Teatro: Festa de São Jorge Menino - CIA. São Jorge de Variedades

Livre

Grátis

16h

Pompeia

Rua Clélia, 93, Pompeia

Especial: Exposição Mais de mil brinquedos para a criança brasileira

Livre

Grátis

10h às 19h

Música: Oficina com Naná Vasconcelos

Acima de 7 anos

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

11h30

Teatro: Experiência - Concepção e Direção : Cristiane Paoli Quito

Livre

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

12h e 16h

Cinema: Mostra de filmes do diretor uruguaio Tournier

Livre

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

13h30, 14h30, 16h e 17h30

Música: Naná Vasconcelos

Livre

Preços: R$ 20 (I), R$ 10 (M)

18h30

Santana

Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Cinema: Cinematografinho - Usanimada

Acima de 7 anos

Grátis

10h às 18h

Artes visuais: Intervenção "Máquina de desenhar - Michel Groissman

Livre

Grátis

13h e 16h

Música: A música perto de mim - Direção musical: Fábio Torres

Livre

Preços: R$ 10 (I), R$ 5 (M)

18h

Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Literatura: Bibliotocas

Livre

Grátis

10h às 18h

Cinema: Cinematografinho - Usanimada

Acima de 7 anos

Grátis

10h às 18h

Cultura digital: O caminho do som (Sound walk) - Julio Lucio

Livre

Grátis

10h às 18h

Música: A arca de Noé - André Abujamra

Livre

Preços: R$ 20 (I), R$ 10 (M)

16h e 19h

Circo: Carpinteiros em domicílio - CIA. Suno

Livre

Grátis

17h

Santo André

Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar

Literatura: Ensaios ignorantes para crianças impossíveis - Direção: Juliana Jardim

Livre

Grátis

11h

Cinema: Oficina Stop motion e Pixilation

Entre 10 e 12 anos

Grátis

13h30

São Caetano

Rua Piauí, 554, Santa Paula

Literatura: Exposição/Instalação Contos de Papel

Livre

Grátis

9h às 17h

Música: Plunt, plact, zum! - Cidadão Instigado

Livre

Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho

Grátis - Ingressos 1h antes

16h

Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Artes visuais: Exposição "Linhas de fuga", Obras do acervo Sesc de Arte Brasileira + Artistas convidados

Livre

Grátis

10h às 18h30

Artes visuais: Atividade educativa ligada à exposição "Linhas de Fuga". Mediativos - com Alberto Jembo

Livre

Grátis

11h

Música: Oficinas Estações Musicais - Com instrutores do Centro de Música

Acima de 4 anos

Preços: R$ 8 (I), R$ 4 (M)

14h

Circo: As crônicas do laboratório - Labokracboom Company

Livre

Grátis

16h30

Teatro: Algumas aventuras das 20.000 léguas submarinas - Direção: Antônio Carlos Bernardes

Acima de 6 anos

Preços: R$ 20 (I), R$ 10 (M)

18h

Museu Brasileiro da Escultura - Mube

Rua Alemanha, 221, Jardim Europa

Grátis

15h - Início da feira de trocas de livros e brinquedos

16h - Início do show com a música-tema do projeto Imenso Jardim de Renato Teixeira, composta por sua neta Marina, cantada pelas crianças

16h30 - Abertura das oficinas gratuitas: Robôs com Roberto Stelzer, Pipas divertidas, registros afetivos com os educadores do EducaMuBE, MineCraft e Casinha com o professor Argeu Argonizo e seus oficineiros da Casa das Ideias.

18h- Show de encerramento, com Kiara Terra.

Memorial da América Latina

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

12h - Apresentação com Palhaço Gelatina. Contadora de histórias Andreisa e brincadeiras livres com bolinhas de gude, bolinhas de sabão, bambolê, bilboquê, bate figurinha, cama-de-gato, cinco-marias, passa anel, quebra-moringa, pipas (que serão distribuídas)

14h30h - Espetáculo infantil Lendas da América Latina - Com grupo Massa de Teatro

15h - Oficina de colagem e gravura e feira de troca de livros.

Grátis

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n

Horário de Funcionamento do Museu: 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

11 e 14h - Atividades e jogos educativos

R$ 6, sendo que estudantes, professores e idosos pagam meia-entrada. Deficientes físicos não pagam

Cultura Livre SP - Especial Dia das Crianças

Tiê - apresenta um show com repertório infantil

Classificação Livre

Grátis

Das 11h às 12h

Parque Villa Lobos - Zona Oeste

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros