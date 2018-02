Dia da Criança terá atrações para toda a família

Neste Dia da Criança, não faltarão espetáculos, shows, filmes e outras atrações não só para os pequenos como para toda a família. Lugares tradicionais de adultos ganharão, nesta sexta-feira, 12, toque mais lúdico, educativo e - por que não? - divertido. E o melhor: boa parte das atividades tem entrada grátis ou a preço popular.

No Memorial da América Latina, um verdadeiro parque será montado, com cinema, brinquedos infláveis, arena de esportes, apresentações teatrais e bandas. Já no Aquário de São Paulo, quem comprar quatro ingressos ganhará dois ingressos para ver Procurando Nemo em 3D.

A onda gastronômica também chegará aos pequenos. No Dia Gastromotiva das Crianças, comidinhas de chefs de restaurantes famosos, como Fasano, Dona Onça e Ráscal, foram exclusivamente pensadas para eles. O evento terá ainda oficinas de gastronomia e atividades circenses. "Vamos preparar tudo com cuidado, artesanalmente e de forma divertida", garante o idealizador, David Hertz.

Para fãs de música, o grupo Palavra Cantada, em parceria com o a Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp), fará quatro concertos a R$ 15 na Sala São Paulo. E, no Itaú Cultural, o destaque será o festival Dança para Crianças, que levará brincadeiras e crianças ao palco no fim de semana prolongado.